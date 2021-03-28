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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

افتتاح ملتقى الشركات الناشئة بالأكاديمية العربية على أرض شرم الشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 09:19 م
ملتقى الشركات الناشئة
ملتقى الشركات الناشئة
هبه عويضه
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شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الأحد، افتتاح فاعليات ملتقى الشركات الناشئة الأول (The Startup Festival)، والذي ينظمه مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط.

وقال اللواء خالد فودة: "نسعد هنا في شرم الشيخ باستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات التى دائما ما تبعث برسالة للداخل والخارج مفادها أن شرم الشيخ مدينة السلام، هذه المدينة الخضراء التى تتبع إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا على أعلى مستوى، ما يدفع بالجامعات والهيئات لإقامة مثل هذه الفعاليات".

وأضاف: "لدي نظرة مختلفة لافتتاح الملتقي، حيث أثبت حفل الافتتاح أن شرم الشيخ مدينة تفتح ذراعيها لمثل هذه الفعاليات التي تشجع السياحة وتشكل زخم لابأس به"، معربا عن سعادته بما يدور على أرض مدينة شرم الشيخ.

وواصل حديثه: "الشباب يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"، مؤكدًا لدينا نماذج شابة مشرفة تدعو للفخر.

من جهتها، أعربت الدكتورة غادة خليل، ممثلة وزارة التخطيط، عن سعادتها بالتواجد بين الحضور اليوم، مضيفة: "لو تحدثنا عن ريادة العمل فأن هناك ارتباط وثيق الصلة مع استراتيجية وزارة التخطيط"، مؤكدة أن ريادة الأعمال تساعد الشباب علي الابتكار وهو ما يؤثر بالايجاب في التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالعديد من الأنشطة التى بدورها تساهم في الارتقاء بمجال ريادة الأعمال وتدعيمه واشادت بما تقوم به الأكاديمية في تشجيع رواد الأعمال.

وبدوره قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن هذا الملتقى يأتي استكمالا لجهود الأكاديمية العربية ودورها الريادي في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الأبداع والابتكار في الشباب العربي والمصري.

وأعرب عن تقديره لرعاية ودعم الأمين العام للجامعة العربية لهذا الملتقي، كما أشاد بجهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في دعم وتيسير استضافة الملتقي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف عبد الغفار، أن الملتقى يأتي بالتزامن مع مرور خمسة سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وما تحقق من إنجازات، حيث يٌسلط الضوء علي العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة الذي يقام علي هامش الملتقي، بمشاركة ما يقرب من مائة مشروع، كما أنه فرصة لصانعي السياسات وداعمي مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.

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