الأنبا فيلوباتير يشارك في تجليس أسقف شرق المنيا

شارك الأنبا فيلوباتير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوقرقاص وتوابعها في صلاة عشية وتجليس نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها.وشارك بالحضور في صلوات التجليس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وعدد من الآباء كهنه إيبارشية أبوقرقاص.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، ويمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.