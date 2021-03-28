إقامة صلاة الجنازة على محمد وهدان رئيس قسم الصحافة بالأزهر بمسجد الشرطة

أعلن الشيخ أسامة قابيل إمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، عن إقامة صلاة الجنازة على الدكتور محمد شعبان وهدان رئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، بمسجد الشرطة بالدراسة وذلك بناءً على وصية الراحل.وأضاف «قابيل» أن الراحل الدكتور وهدان، أوصى بأن تقام عليه صلاة الجنازة بنفس المسجد الذي ظل يخطب الجمعة فيه أكثر من عشرين عامًا، والدفن سيكون بمقابر العائلة بطنطا بعد صلاة العصر.وتوفي مساء الإثنين الداعية الدكتور محمد وهدان أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.وأعلنت أسرة الراحل تشييع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مقابر العائلة بمدينة طنطا، إلا أنه جرى التعديل بناءً على وصية الراحل.