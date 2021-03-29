وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقسيم صرف معاشات شهر ابريل إلى ٣ شرائح، لتجنب تكدس المواطنين على صرف المعاشات، وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وتصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المعاشات بداية من يوم الخميس الموافق ١ أبريل ٢٠٢١، والشريحة الأولى للمعاشات عددهم يقدر ٢ مليون، و٤٠٠ ألف مواطن مصري، والشريحة الثانية سيتم صرفها، ويقدر عددها ٢ مليون و٤٠٠ ألف مواطن، أما الشريحة الثالثة التي ستصرف المعاش يقدر عددها مليون و٧٠٠ ألف مواطن مصرى.ويمكن لجميع المواطنين الذين سيقومون بصرف المعاشات الحصول عليه من قبل الكارت ميزة، أو بطاقة الصراف الألي، مهما بلغت قيمة استحقاق التأمين.وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على تطبيق منظومة الشمول المالي، والتي تقوم على دمج اصحاب المعاشات تحت مظلة القطاع المصرفي، ويمكن للمواطن الحصول على المبلغ المستحق له من خلال بطاقة الصراف الألى مهما بلغت القيمة المستحقة.



وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، أهم المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021، الذي سيتم صرفها على ثلاث شرائح، للمواطنين المصريين بكافة أنحاء المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى أنها ستصرف معاشات لما يقرب من ١٠ ملايين مواطن مصري، بتكلفة إجمالية حوالي ٢٥ مليار جنيه مصري.وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف المعاشات من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات للتيسير على المواطنين المصريين من خلال الفروع البالغ عددها حوالي ٩٣ فرع، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، الموجودة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.قد يهمك أيضًا: