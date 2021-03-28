الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، مساء اليوم، اجتماعه العام الأسبوعي بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.وشارك بالحضور في فعاليات الاجتماع كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.