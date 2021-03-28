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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

الأحد 28/مارس/2021 - 09:11 م
متحرش جديد داخل أتوبيس
متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة
عمرو المزيدي
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على غرار واقعة متحرش المترو، شهد أتوبيس عام حكومي واقعة جديدة بقيام فتاة بتصوير شخص قام بفتح سوستة بنطاله ومحاولة لمس عضوه الذكري، وتجري الجهات المختصة عمليات الفحص للفيديو للتحري وضبط مرتكب الواقعة.

وفوجئت إحدى السيدات بشخص قام بفتح سوستة بنطاله وقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بيده في ٢٧ مارس الجاري في أتوبيس خط دقي الجيزة.

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