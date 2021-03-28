متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

على غرار واقعة متحرش المترو، شهد أتوبيس عام حكومي واقعة جديدة بقيام فتاة بتصوير شخص قام بفتح سوستة بنطاله ومحاولة لمس عضوه الذكري، وتجري الجهات المختصة عمليات الفحص للفيديو للتحري وضبط مرتكب الواقعة.وفوجئت إحدى السيدات بشخص قام بفتح سوستة بنطاله وقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بيده في ٢٧ مارس الجاري في أتوبيس خط دقي الجيزة.