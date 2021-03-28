«الابن الضال».. العظة الأحدث للبابا تواضروس على «ساوند كلاود»

بث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، العظة الأحدث لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأحدث له عبر موقع الصوتيات «ساوند كلاود».جاءت العظة الأحدث بعنوان «الابن الضال وسفر زكريا النبي» ضمن سلسلة العظات التي يلقيها قداسته خلال فترة الصوم الكبير، لدعم الأقباط روحيًا.