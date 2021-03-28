تطعيم 59% من الأطفال المستهدفين بالمرحلة الثانية من حملة شلل الأطفال بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه تم تطعيم ٢٢٨٧٤ طفل باليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام بنسبة ٥٩ ٪ من الأطفال المستهدف تطعيمهم على مستوى المحافظة.وأضاف محروس، أن الحملة استهدفت تطعيم ٣٨٦٢٥ طفل على مستوى المحافظة من خلال ٥١ وحدة صحية و٢٢٦ فرقة متحركة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.يأتي هذا في إطار تنفيذاََ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف جهود الفرق الطبية للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالتطعيم بكافة مراكز المحافظة.