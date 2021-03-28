الموافقة على برنامج الروبوت بجامعة دمياط

وافق مجلس جامعة دمياط على منح مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لأعضاء الجهاز الإداري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقديرًا لما يقدموه من جهود في تحمل الأعباء الإدارية نظرًا للعجز الشديد بالجهاز الإداري وخاصة بعد استحداث عدد 6 كليات خلال الـ3 أعوام الأخيرة.كما تمت الموافقة على إنشاء برنامج (الروبوت والذكاء الاصطناعي) بكلية الحاسبات والمعلومات، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات.كما تمت الموافقة على زيادة قيمة تكلفة الوجبات الغذائية لتلائم طبيعة شهر رمضان المبارك لطلاب المدن الجامعية، على أن تتحمل الجامعة من مواردها الذاتية هذه الزيادة، دون تحمل الطلاب وأسرهم هذه الزيادة.كما تمت الموافقة على تجديد عضوية المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة عضوًا من الخارج بمجلس الجامعة لمدة عامين.كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 800,000 جنيه (ثمانمائة ألف جنيه) للمشاريع البحثية الداخلية بالجامعة التي سيعلن عنها بواقع 500,000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) للمشاريع الممولة بحد أقصى 40,000 جنيه (أربعون ألف جنيه) للمشروع الواحد، و300,000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه) للمشاريع الممولة بحد أقصى 100,000 جنيه (مائة ألف جنيه) للمشروع الواحد.