مسئول توصيل الغاز الطبيعى: إدخال الخدمة لـ59 قرية فى 10 محافظات

■ حدثنا عن أهم المشروعات التى تنفذها شركات توصيل الغاز الطبيعى فى القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»؟

■ هل هناك خطة لتغذية القرى بالغاز الطبيعى؟

■ ما أهم القرى التى ستحظى بالتوصيل؟

■ كم قرية انتهت فيها بالفعل أعمال الصرف الصحى؟

■ ما حجم المشروعات القائمة بالفعل فى القرى؟

■ هل الصعيد يدخل ضمن الخطة؟

■ ما مدى إقبال المواطنين بالقرى على الخدمات المقدمة؟

■ ما تفاصيل البرنامج الزمنى للانتهاء من توصيل الخدمة لكل القرى؟ وكم يبلغ عدد المستفيدين؟

■ ماذا عن مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكاليف التوصيل؟

■ هل هناك نية للتوسع فى مشروع شبكة الغاز القومية والأطوال؟

تقدم كبير تحرزه مبادرة «حياة كريمة» فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى المدرجة ضمن المبادرة، التى تهدف فى المقام الأول إلى تحسين الأوضاع المعيشية لسكان الريف بأنحاء الجمهورية، بحيث يتم إحلال الغاز محل البوتاجاز الذى يستنزف أموال المواطنين ويرهقهم فى حمل الأسطوانات وتغييرها، ما يعرضهم لمخاطر عديدة.وتتبنى المبادرة توصيل الخدمة لنحو ١٣٤٤ قرية، على مراحل، وبعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها، كما تتبنى الوصول إلى أغلب التجمعات بمحافظات الجمهورية لتغطية احتياجات المواطنين.وكشف المهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، المسئول عن مشروعات توصيل الغاز بـ«حياة كريمة»، خلال حواره مع «الدستور»، عن أنه تم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ٥٩ قرية مدرجة بـ١٠ محافظات هى «دمياط والقليوبية والغربية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والأقصر»، مشيرًا إلى أنه يجرى التوصيل بصفة عاجلة لنحو ١٩٩ قرية انتهت أعمال الصرف الصحى بها.وأضاف «محمود» أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى الذى وفر عليهم أعباء استخدام أسطوانة البوتاجاز، إضافة إلى تمتعه بميزة استمرارية الخدمة لدى العملاء، وعدم انقطاعها مقارنة بالأسطوانات التى كان يضطر المواطنون إلى استبدالها.- استكمالًا لدور وزارة البترول فى خدمة المواطنين والتيسير عليهم والاهتمام الذى يوليه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للمبادرة، تعمل الوزارة، ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، على إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز فى الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.- سيتم توصيل الغاز الطبيعى لكل القرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بعد إنهاء الدراسات وتوفير مصادر التغذية وتحديد مدى صلاحيتها للتوصيل من الناحية الفنية.- سيتم العمل بالقرى التى تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بها كمرحلة أولى، حيث يتم التوصيل بصفة عاجلة لنحو ١٩٩ قرية، وبعد ذلك سننتقل إلى باقى القرى المدرجة ضمن المبادرة، والتى لم يتم توصيل الغاز الطبيعى إليها، والتى تضم نحو ١٣٤٤ قرية.- ١٩٩ قرية التى سبق ذكرها، ويجرى حاليًا إعداد الدراسات الخاصة بها وتوفير مصادر التغذية للبدء فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها بشكل عاجل.- تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ٥٩ قرية مدرجة ضمن المبادرة بـ١٠ محافظات هى «دمياط والقليوبية والغربية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والأقصر».- لدينا ٨١٨ قرية مدرجة بصعيد مصر، فى ٨ محافظات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان».- تم رصد شعور إيجابى وإقبال من المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى الذى وفر عليهم أعباء استخدام أسطوانة البوتاجاز، إضافة إلى أهم ميزة، وهى استمرارية الخدمة لدى العملاء وعدم انقطاعها مقارنة بأسطوانات البوتاجاز التى كان يضطر المواطنون إلى استبدالها بعد انتهاء البوتاجاز بها.- طبقًا للتكليفات الرئاسية، ينتهى تنفيذ المبادرة خلال عام، للمرحلة الأولى، وبالتالى فإن قطاع البترول ملتزم بهذا التكليف، بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحى، الذى من الضرورى إنهاء أعماله به قبل مد شبكات الغاز الطبيعى داخل القرى، وسيتم تنفيذ الشبكات الأرضية لنحو ٤ ملايين وحدة سكنية، وهذا العدد قابل للتعديل بناء على صلاحية الوحدات السكنية والشوارع لتوصيل الغاز الطبيعى، بما يحقق سلامة وأمان المواطنين.- مبادرة تقسيط تكلفة التوصيل بقسط شهرى ٣٠ جنيهًا على ٦ سنوات دون فوائد مطبقة على كل المناطق التى يتم توصيلها بالغاز الطبيعى لأول مرة، وتعمل بنظام المشروع، سواء هذه المناطق داخل المبادرة أو خارجها.- يتم التوسع فى الشبكة القومية للغاز الطبيعى بحيث يتم الوصول إلى أغلب التجمعات بمحافظات الجمهورية، ويتم تنفيذ التدعيمات المطلوبة لتفى باحتياجات المستهلكين بمختلف أنواعهم، وقد بلغ إجمالى طول الشبكة القومية نحو ٦٦.٥ ألف كيلومتر، ويتوقع مد شبكات أرضية فى حدود ١٦ ألف كيلومتر لخدمة نحو ١٤٠٠ قرية من قرى المبادرة.