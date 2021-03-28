«تعليم أسوان» تعلن أسماء الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة والمعلم المثقف

تقدم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأجمل وأرق التهاني القلبية لأبنائه الطلاب الفائزين فى المشروع الوطني للقراءة على مستوى المديرية والمؤهلين لتصفيات الجمهورية، وعددهم ٢٠ طالب وطالبة، وكذلك السادة الزملاء المعلمين الفائزين فى مسابقة المعلم المثقف وعددهم ثلاثة معلمين.الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تهدف إلى تنمية الوعى بالقراءة لدى الطلاب وتشجيعهم على التنافس والإبداع.وقد تمت التصفيات على ثلاث مراحل الأولى على مستوى المدارس والثانية على مستوى الإدارة التعليمية والثالثة على مستوى المديرية، وتم تقسيم التلاميذ والطلاب على أربعة فئات، الفئة الأولى ضمت تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، بينما الفئة الثانية لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، والفئة الثالثة لطلاب المرحلة الإعدادية، بينما الفئة الرابعة لطلاب المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني، وتم اختيار خمسة طلاب بكل فئة.بينما تم تصفية مسابقة المعلم المثقف إلى ثلاثة معلمين من أصل عشرة مرشحين.وتمت التصفية في المسابقتين في الفترة من ١٤ إلى ٢٥ مارس الجارِ، وتشكلت لجنة التحكيم من توجيهي اللغة العربية والمكتبات، وذلك تحت إشراف منسق المشروع بالمديرية جمالات الراوي مدير إدارة قياس الجودة.والفائزين هم: