ننشر خطة تطوير مرفق السكة الحديد بتكلفة ٢٢٥ مليار جنيه

٢٩٥ عربة جديدة.. ومنع تسيير المتهالكة بنهاية ٢٠٢١

تحديث نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية

وصول ١٠٠ جرار جنرال إلكتريك.. وتصنيع ١٤٠ عربة مع «سيماف»

افتتاح ٤٩٧ مزلقانًا مطورًا خلال العامين الماضيين

73 مليارًا لتنفيذ ازدواج الخطوط

تواصل الدولة عملية تطوير مرفق السكة الحديد الذى عانى الإهمال لأكثر من ٤٠ عامًا، وتتبنى وزارة النقل عملية تطوير شامل، من خلال تطوير العربات المتهالكة وشراء عربات جديدة، وإعادة تأهيل الجرارات وشراء أخرى جديدة، وتغيير نظام الإشارات لتكون إلكترونية متطورة.تعمل وزارة النقل على تنفيذ خطة لتوريد وتطوير وتجديد الجرارات والعربات بتكلفة تبلغ ٤٨ مليار جنيه حتى ٢٠٢٤.وأبرمت الوزارة أكبر صفقة فى تاريخ السكة الحديد مع شركة «ترانسماش» لتوريد وتصنيع ١٣٠٠ عربة قطارات روسية، منها ٥٠٠ عربة درجة ثالثة بنظام التهوية الديناميكية، و٨٠٠ عربة مكيفة، و٥٠٠ عربة درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة تقدم لأول مرة فى سكك حديد مصر، منها ٨٠ عربة درجة ثانية فاخرة، و٩٠ عربة درجة أولى فاخرة، مع ٣٪ عربة «بوفيه» مكيفة، ووصلت ٢٩٥ عربة ذات تهوية ديناميكية، عادية، حتى الآن، فى وقت قياسى، وبالفعل تم تشغيل عدد ضخم من تلك العربات على الخطوط، وذلك لتحسين مستوى الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وشهدت السكة الحديد تشغيل العربات خلال العام الجارى ٢٠٢١.وتتابع الوزارة تسلم العربات الجديدة المتعاقد عليها بمعدل ٣٠ عربة شهريًا، ومن المقرر تسلم ٣٠ عربة جديدة عبر ميناء الإسكندرية فى أبريل، وينتهى توريد العربات بحلول عام ٢٠٢٤.كما عملت الوزارة على تطوير أسطول العربات المتهالك لديها، والذى كان يشتمل على ١١٠٠ عربة، عمرها ٤٠ عامًا من أصل ٣٠٠٠ عربة، وعملت الوزارة على إعادة تأهيلها من خلال ورش سيماف، وورش أبوزعبل، وورش أبوراضى، وتم الانتهاء من تطوير ما يقرب من ١٤٠ عربة.ووفقًا لخطة وزارة النقل، فمن المقرر الانتهاء من تطوير عربات السكة الحديد المتهالكة وتغيير النمط القديم بنهاية العام الجارى، وذلك بدهن العربات وتغيير شكلها الخارجى وتغييرها من الداخل من خلال إصلاح الأبواب والشبابيك الزجاجية والمقاعد والأسقف إذا تطلب الأمر، وذلك لـ١٢٢٣ عربة عادية بدرجتيها الثانية والثالثة والمعروفة باسم «العربات المميزة والمطورة»، ووفقًا لخطة وزارة النقل فلن يتم تسيير أى عربات قديمة بشكلها القديم على خطوط السكة الحديد بعد ٣١ ديسمبر المقبل.خصصت الوزارة ٤٦٫٨ مليار جنيه لتطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية، لإجمالى أطوال ١٨٠٠ كم، ويتم حاليًا العمل على تنفيذ ٩٧١ كم بتكلفة ٩.٨ مليار جنيه، حيث يهدف تحديث نظم الإشارات إلى استبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد القطارات فى اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات، بالإضافة لمتابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.ودخل الخدمة برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، فى يناير ٢٠٢٠، وهو برج رئيسى يتحكم فى ٢٧ «سيمافور» ضوئيًا و١ مزلقان يعمل أتوماتيكيًا و١٩ موتور تحويلة، وكذلك البرج الإلكترونى بمحطة ديروط، وبرج طهطا، والمنطقة الأتوماتيكية ما بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة بإجمالى ١٢ كم، فى ديسمبر ٢٠٢٠، ويتحكم البرج فى ٧٠ «سيمافور» ضوئيًا و٥ مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و١٩ موتور تحويلة، وذلك ضمن ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات «بنى سويف- أسيوط»، حيث بلغت نسبة أعمال تطوير الإشارات ما يقرب من ٥٠٪.كما تتابع أعمال التطوير التى تتم على خط «بنها- بورسعيد»، حيث تم افتتاح عدد من أبراج الإشارات بعد تطويرها من النظام الحالى الميكانيكى إلى النظام الإلكترونى المتطور، ومنها برج شبلنجة بإجمالى ١٠ كم، وذلك خلال شهر فبراير ٢٠٢١، وافتتاح برج أبوحماد فى فبراير ٢٠٢١، والذى يتحكم فى ٢٧ «سيمافور» ضوئيًا و٣ مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و٢٠ موتور تحويلة وتندرج ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول ٢١٤ كم، ومن المخطط دخول برجى منيا القمح والشبانات الخدمة منتصف العام الجارى ٢٠٢١.تشير خطة التطوير أن ٨٠٪ من أسطول جرارات السكة الحديد جرارات قديمة تعود إلى السبعينيات، منها ٦٣ جرارًا منذ ٤٠ عامًا، و٣٢٦ جرارًا عمرها ٣٥ إلى ٤٥ عامًا، تعمل على الخطوط الطولية، و٣٦ جرارًا منذ ٢٥ عامًا، و٨٧ جرارًا منذ ٢٠ عامًا.لذا فقد وصل ١٠٠ جرار من صفقة الجرارات الأمريكية على ٥ دفعات فى الفترة من ٢٠٢٠ حتى مارس الجارى، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد ١١٠ جرارات جديدة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بتكلفة ٦٠٢ مليون دولار، ومن المفترض وصول ١٠ جرارات أخرى خلال شهر أبريل المقبل.وتعاقدت وزارة النقل خلال عام ٢٠١٩ مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية لتصنيع ٥٠ جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل ٥٠ أخرى، بجانب عمل عمرة لـ٤١ جرارًا EMD بورش إيرماس، بتكلفة إجمالية ٤٦٦.٣ مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء من توريد ٥٠ جرارًا جديدًا خلال ٢٢ شهرًا أى بحلول عام ٢٠٢٣ وتحديث ٥٠ جرارًا أخرى من الأسطول الحالى خلال ٣٠ شهرًا بحلول عام ٢٠٢٤.وتعاقدت الوزارة مع شركة تالجو الإسبانية لشراء ٦ قطارات جديدة بتكلفة إجمالية ١٢٦ مليون يورو، والمخطط توافد وصولها بداية من ١ يونيو المقبل.وتعمل وزارة النقل على تجديد قطاع البضائع، وذلك لرفع إيرادات السكة الحديد، فتم التعاقد مع شركة سيماف على تصنيع ١٤٠عربة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية والمفترض الانتهاء من تصنيعها بحلول عام ٢٠٢٤.تقوم الوزارة بتطوير مزلقانات السكة الحديد والمحطات بتكلفة إجمالية تبلغ بـ٢٣.٥ مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ٨٠ مزلقانًا، ليصبح إجمالى ما تم تطويره ٤٩٧ مزلقانًا خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٠، وكذلك تم تطوير وصيانة ١٥ محطة خلال عام ٢٠٢٠، ليصبح إجمالى المحطات التى تم تطويرها ١٧٦ محطة خلال عامين.وتعمل الوزارة على تجديد وفحص السكة وتوفير ماكينات جديدة بتكلفة إجمالية ٢٧ مليار جنيه، حيث تم التعاقد مع شركة بلاتر النمساوية على توريد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد، تم التعاقد عليها بقيمة ٨.٥ مليون يورو، وتوريد ونشين حمولة ٤٠ طنًا تم التعاقد عليهما بقيمة ٨.٥ مليون يورو، على أن يكون التوريد بنهاية العام الجارى.ويساعد هذا العقد على توفير أحدث طرازات الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتى تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية فى القيام بأعمال فحص مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب.عملت الوزارة على إنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بقيمة أكثر من ٧٣ مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لعام ٢٠٢٤، فمن المخطط إنشاء خط سكة حديد «المناشى- ٦ أكتوبر»، بطول ٦٠ كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة ٦ أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد «الروبيكى- العاشر- بلبيس» بطول ٦٩ كم لخدمة الركاب والبضائع، وإنشاء خط سكة حديد «دمياط- المنصورة الجديدة» مرورًا بـ«دمياط الجديدة- جمصة» بطول ٥٠ كم، وإنشاء خط سكة حديد «الغردقة- سفاجا- قنا» إلى «الأقصر- أبوطرطور» بطول ٧٥٠ كم.