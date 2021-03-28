البرهان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، وداعياً الله - عز وجل - لأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.