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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

الأحد 28/مارس/2021 - 09:31 م
وي تكافل وكرامة
وي تكافل وكرامة
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات، ونستعرض لكم خلال التقرير جميع التفاصيل عن تسجيل الخط، وخصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خط تكافل وكرامة، بهدف التواصل مع المواطنين وإرسال لهم كل ما هو جديد عن صرف المعاشات الذي يصرف للمواطنين والأسر التى تحتاج إلى دعم الدعم.

وحدد برنامج تكافل وكرامة عدد من الفئات المستحقة وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وفقًا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج.

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات


نقدم لكم كافة المعلومات عن كيفية تسجيل خط وى تكافل وكرامة، كما هو موضح بالتالى: 

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات لحجز خط وي تكافل وكرامة وهو https:tk.te.eg.

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى للمواطن المكون من ١٤ رقم، والموجود بشهادة الميلاد.

- ادخال تاريخ سريان بطاقة الرقم القومى، السنة والشهر واليوم.

- بعد ذلك الضغط على زر لست ربوت، وذلك للتأكد من أن الشخص هو الذى يدخل البيانات، وليس محاولة لاختراق الموقع.

- ثم الضغط على زر متابعة، وفى حالة وجود خطأ فى البيانات أو الرقم القومى غير صحيح أو الرقم القومى غير مسجل ضمن مستحقين برنامج تكافل وكرامة، فالموقع لن ينتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر رسالة عفوا الخدمة غير متاحة.

- وإذا كان الرقم القومى من ضمن المستحقين معاش تكافل وكرامة، ستظهر البيانات التي قام المواطن بإدخالها، وهو الرقم القومى، وتاريخ انتهاء سريان البطاقة، وسيطلب الموقع تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إلى المواطن لاستلام شريحة الخط، ويتم تحديد موعد استلام الخط فى اليوم التالى بعد التسجيل.

- بعد الضغط على تسجيل تظهر رسالة للمواطن تم تسجيل الطلب بنجاح.
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وقدمنا لكم خلال التقرير، كيفية حجز خط وي تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكترونى التابع للشركة المصرية للاتصالات، وهو خط مجاني بغير أى تكلفة على المواطن المصرى.

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