مدونة السلوك النقابي في حلقة نقاشية بدار الخدمات النقابية

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، الأحد، حلقة نقاشية بمقر الدار حول مسودة مدونة قواعد السلوك النقابي للنقابات المستقلة التي تم إعدادها بعد العديد من المناقشات والخطوات التحضيرية المشتركة بين ممثلي النقابات المستقلة للوصول إلى الهدف من المدونة، وما يجب أن تتضمنها من قواعد ومبادئ أساسية لبناء تنظيمات نقابية قادرة على تحقيق الديمقراطية التشاركية الحقيقية، وتطوير مفهوم العمل النقابي ما يكفل اتساقه مع مبادئ المساواة والديمقراطية ومناهضة التمييز، وتطبيقها من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والتدابير والآليات التنفيذية على جميع المستويات.شارك في اللقاء 20 من ممثلي القيادات النقابية والعمالية عن (العاملين بالضرائب العقارية، المصرية للاتصالات، ليوني، تعليم الكبار، مونداليزا ايجيبت، نايل لينين جروب، النيابات والمحاكم، النقل البري، المعلمين، المعاشات، والتموين) بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية ومدينة المحلة الكبرى والغربية.فى هذا السياق، تم تنظيم حلقة نقاشية أولى تناولت مناقشة الفكرة الأساسية للمدونة وطرح المبادئ والقواعد التي يجب أن تتضمنها ومناقشاتها، وبناء على ما اتفق عليه بين المشاركين ممثلي النقابات المذكورة أعلاه، تم بلورة جميع ما طرح من أفكار ورؤى وإعداد مسودة لمدونة قواعد السلوك النقابي ثم طرحها للمناقشة من خلال الحلقة النقاشية الثانية التي تناولت رؤية ممثلي النقابات المشاركة حول ما تضمنته المسودة من قواعد ومبادئ والتزامات تنفيذية، وتواصلا لما انتهت إليه المناقشة، وتم الاتفاق على تعديل المنهجية المتبعة بمسودة المدونة، وإعادة صياغة بعض المبادئ والقواعد بشكل أوضح وأكثر تحديدا، وإعادة مناقشاتها مرة ثالثة في شكلها النهائي، ليتم بعد ذلك الإعلان عنها بمؤتمر صحفي يكون بمثابة حفل توقيع النقابات المستقلة على مدونة قواعد السلوك وبدء العمل والالتزام بما تضمنته من مبادئ عامة وأخرى في شأن العمل داخل النقابات، وثالثة في شأن الآليات التنفيذية وتطبيقها وذلك انطلاقًا مما كفله الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية من حقوق أهمها، (الحق في العمل للجميع، والحق في المساواة وعدم التمييز بسبب الجــنس، أو الدين، أو العرق، أو العقيدة، أو الحالة الاجتماعية، والحق في ديمقراطية النقابات).