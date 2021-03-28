أبطال «بين السما والأرض» يوشكون على انتهاء التصوير

أوشك أبطال وصناع المسلسل الدرامي «بين السما والأرض» الذي يخوض بطولته النجم هاني سلامة على انتهاء تصوير مشاهد العمل استعدادًا لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.وبدأ المخرج ماندو العدل في مرحلة مونتاج أولى مشاهد وحلقات استعدادًا لتسليم الحلقات الأولى للقنوات الناقلة للعمل في شهر رمضان المقبل.مسلسل «بين السما والأرض»، العمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير نجيب محفوظ، بطولة درة، نجلاء بدر، أحمد بدير، ندا موسى، محمد لطفي، وسوسن بدر، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.