القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء
الأحد 28/مارس/2021 - 10:42 م
آلاء حسنطباعة
تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس ومقررها الدكتور مصطفى النشار، ندوة «القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية» في تمام الرابعة من مساء الثلاثاء الموافق 30 مارس الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
ويدير الندوة الدكتور حسين على حسن، ويشارك بها: الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة سهير عبدالسلام، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي: https:www.facebook.com/ConferenceDepartment.
ويدير الندوة الدكتور حسين على حسن، ويشارك بها: الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة سهير عبدالسلام، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي: https:www.facebook.com/ConferenceDepartment.