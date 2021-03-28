مصطفى درويش يواصل تصوير مسلسل «كله بالحب»

نشرت المنتجة نجلاء رشدي صورة تجمعها مع الفنان مصطفى درويش خلال تصوير مسلسل «كله بالحب»، الذي كان يحمل سابقًا اسم «زي البيت الوقف» المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل وتقوم ببطولته النجمة زينة بعد تعاونهما سويا في «لأعلي سعر» عام 2016.وأشادت نجلاء بموهبة الفنان مصطفى درويش، موضحة أنه نجم كبير وله مستقبل ويطور من موهبته في كل عمل يقدمه، فيما علق مصطفى درويش على الصور التي نشرتها المنتجة نجلاء رشدي بموقع فيس بوك بقول: «لما المنتجين يرضو عنك».كما أثار مصطفى درويش على أزمه مرورية اليوم خلال تصويره أحد المشاهد من المسلسل بالشارع في منطقة السيدة زينب أثناء التقاط المعجبين مجموعة من الصور معه.ويجسد مصطفى درويش خلال أحداث العمل شخصية إبراهيم «كراكيبو» يعمل سائق ميكروباص ويفتعل العديد من المشاكل التي تتغير معها حياته، كما أن شخصيته تتسم بالعنف لحد ما، كما أن الدور جديد عليه لم يقدمه من قبل.«كله بالحب» من بطولة زينة وصابرين وهالة فاخر ومحسن منصور وريم البارودى وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلار رشدي، وإسلام المرسي، وأحمد السمان.