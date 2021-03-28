تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

قام اليوم الأحد، المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بتسليم "سمير بشرى بندلى منسى" رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس، محضر استلام موقع لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكس بقطعة الأرض رقم (٥٩) بمركز خدمات الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة ١٦٥٨.٠٣ م٢.وجاءت الموافقة بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (١٥٠) بتاريخ ١١ فبراير الماضي على إتاحة قطعة أرض لإقامة كنيسة للطائفة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط الجديدة، على أن يتم الالتزام بالقانون رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٦ م الخاص بتنظيم أعمال البناء وترميم الكنائس والقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن.