كل ماتريد معرفته بخصوص الاستعلام عن مخالفات المرور 2021
الأحد 28/مارس/2021 - 09:32 م
الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل ومنصات السوشيال ميديا المتعددة بعد ان فعلت الحكومة المصرية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
1 - الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت https:ppo.gov.egwebcenterportalPPOPortalpages_publicservicestrafficservices.
2 - اختر خدمات المرور.
3 - اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
4 - كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
5 - اضغط على عرض المخالفات المرورية.
2 - إصدار ملصق إلكتروني.
3 - بدل فاقد رخصة المركبة.
4 - بدل تالف رخصة المركبة.
5 - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.
6 - بدل فاقد رخصة القيادة.
7 - بدل تالف رخصة القيادة.
8 - الاستعلام عن المخالفات المرورية.
9 - لوحتك "مزاد إلكتروني لبيع لوحات مميزة للسيارات لصالح «تحيا مصر»".
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2021تقدم الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد الموافق 28 - 3 - 2021، كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 وذلك بعد ان أتاحت الحكومة المصرية عبر بوابتها الإلكترونية الكثير من خدمات المرور مثل:
1 - الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت https:ppo.gov.egwebcenterportalPPOPortalpages_publicservicestrafficservices.
2 - اختر خدمات المرور.
3 - اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
4 - كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
5 - اضغط على عرض المخالفات المرورية.
الاستعلام عن المخالفات وقيمتها ودفع قيمة المخالفاتاستخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، في إطار حرصها على لضمان سلامة وصحة المواطنين والعاملين بها والحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، واتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنتظمة الصحة العالمية في الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.
خدمات المرور الإلكترونية 20211 - تجديد رخصة المركبة.
2 - إصدار ملصق إلكتروني.
3 - بدل فاقد رخصة المركبة.
4 - بدل تالف رخصة المركبة.
5 - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.
6 - بدل فاقد رخصة القيادة.
7 - بدل تالف رخصة القيادة.
8 - الاستعلام عن المخالفات المرورية.
9 - لوحتك "مزاد إلكتروني لبيع لوحات مميزة للسيارات لصالح «تحيا مصر»".
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