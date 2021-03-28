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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:07 م
جريدة الدستور
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه واجه ظروفا صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل حالة الارتباك الموجودة في العالم بسبب كورونا، مشيرا إلى أن أجندات المباريات تم تأجيلها تارة وضغطها تارة أخرى.

 

وقال البدري في المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون: "في توقيتات بتبقى صعبة على المدير الفني يتناول المواضيع بالتفصيل، لأن بيكون في إعداد للمباريات، وبالتالي لازم يتم تناول الموضوعات بشكل معين".

 

وتعرض الجهاز الفني للفراعنة، لانتقادات حادة بعد أداء المنتخب في مباراته الأخيرة أمام كينيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بالرغم من تأهل المنتخب من بوابة المنتخب الكيني متساويا مع جزر القمر برصيد 9 نقاط.

 

وأضاف البدري: "في نقاد تناولوا الأمور بموضوعية.. الإعلام دوره مهم جدا.. قولت من فترة بعيدة إن إحنا في مرحلة أهداف وقولت كده لأسباب معينة.. وحالة الارتباك الموجودة في العالم بسبب كورونا الواحد شايفها ومتوقعها.. الأجندات اتأجلت واتضغطت.. في ناس شافت إن ده عادي وده مش عادي.. كنا متوقعين يحصل صعوبات".

 

وتابع المدير الفني للمنتخب: "إحنا حققنا الهدف الأول وهو التأهل لأمم أفريقيا.. ولازم أشكر كل الناس اللي شاركت في الهدف ده زي اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية.. الناس بتنسى وبتحلل المواقف في وقتها.. الأندية كمان بتعيش صعوبات والأهم تحقيق الهدف".

 

وأردف البدري: "عندنا ماتش مهم جدا لأسباب كتيرة.. قدامنا مراحل صعبة كتير جاية.. في أسماء كتير في منتخب مصر بتتحمل المسئولية وبشكر اللاعبين".

 

وشدد حسام البدري على عدم اتخاذ أي قرار ضد اللاعبين الذين اعترضوا على عدم انضمامهم للمنتخب قائلا: "الباب مفتوح للكل.. لكن ماينفعش يطلع يتكلم إنه كان لازم ينضم ويقول معنديش أزمة في شارة الكابتن.. أنت هتفرض علينا كمان انضمامك وترتيب الكباتن؟!".

 

وعن مباراة الغد أمام جزر القمر، علق قائلا: "هيبقى في تغييرات في التشكيل لكن مش هنريح المحترفين.. هنحاول نعمل تغييرات خلال المباراة وندفع بعناصر جديدة الفترة الجاية".

 

وواصل البدري: "لا يوجد أزمة بسبب شارة القيادة.. أنا متدخلتش لحل حاجة.. لأن محصلش أي أزمة.. والناس كلها شافت ماتش كينيا ومكانش فيه مشاكل.. مش راضي عن الأداء لكن بتقابلنا صعوبات.. وبنحاول التغلب عليها وتحقيق أهدافنا".

 

وفي ختام حديثه قال حسام البدري: "رمضان صبحي كان موجود مع أبو العلا في المستشفى واتأكدت إصابته بمزق.. وبالتالي استبعد من المعسكر".

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