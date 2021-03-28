اعرف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 جميع الشعب

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر عقدها فى شهر يوليو المقبل.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراجع عما تم إعلانه من قبل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021، وعقدها إلكترونيًا على التابلت، بلجان معقمة في المدارس، وسط اجراءات احترازية مشددة، حافظًا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.وينشر موقع "الدستور" تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة في النقاط التالية:1- سيتم اجراء 3 امتحانات تجريبية فى ابريل ومايو ويونيو لتجرب الشبكات محاكي تماما امتحانات نهاية العام داخل المدارس1- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول في يوليو والدور الثاني أغسطس القادم.2- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت بالمدارس وفقا لاسئلة النظام الجديد.3- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح.4- نظام الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.5- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع.6- وضع أسئلة الامتحانات عن طريق بنوك الأسئلة المركزية والتي تُعد من قبل أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم.7- تصحيح إلكتروني لإجابات امتحانات الثانوية دون تدخل أي عنصر بشري.8 - وضع 3 بدائل حتى يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.9- وضع ضوابط لمنع الغش في منظومة الامتحانات الإلكترونية مع منع اللجوء إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.10- تطبيق قانون مكافحة الغش الجديد للتعامل مع أي محاولات للغش بشكل حازم