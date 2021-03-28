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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعرف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 جميع الشعب

الأحد 28/مارس/2021 - 09:32 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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ننشر موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة العام الدراسي 2021، إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر عقدها فى شهر يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراجع عما تم إعلانه من قبل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021، وعقدها إلكترونيًا على التابلت، بلجان معقمة في المدارس، وسط اجراءات احترازية مشددة، حافظًا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

وينشر موقع "الدستور" تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة في النقاط التالية:

1- سيتم اجراء 3 امتحانات تجريبية فى ابريل ومايو ويونيو لتجرب الشبكات محاكي تماما امتحانات نهاية العام داخل المدارس

1- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول في يوليو والدور الثاني أغسطس القادم.

2- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت بالمدارس وفقا لاسئلة النظام الجديد.

3- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح.

4- نظام الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

5- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع.

6- وضع أسئلة الامتحانات عن طريق بنوك الأسئلة المركزية والتي تُعد من قبل أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم.

7- تصحيح إلكتروني لإجابات امتحانات الثانوية دون تدخل أي عنصر بشري.

8 - وضع 3 بدائل حتى يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.

9- وضع ضوابط لمنع الغش في منظومة الامتحانات الإلكترونية مع منع اللجوء إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.
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10- تطبيق قانون مكافحة الغش الجديد للتعامل مع أي محاولات للغش بشكل حازم

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