«صحة سوهاج» تعلن انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، عن بدء فعاليات الحملة القومية "الجرعة الثانية" للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة سوهاج، والتي تستمر حتى الأربعاء ٣١ مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.وأوضحت «حامد» أن الحملة تتم عن طريق المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والفرق المتحركة، والأماكن العامة، والميادين، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة (٢٦٣٧) فريقًا، مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ الحملة.وأشارت إلى أنه من المقرر انطلاق الفرق الطبية أعمال لتطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتي الخامسة مساءً، وأن المستهدف للتطعيم (٩١٣١٦٧) طفلًا، مؤكدًا توافر الكميات الكافية من الطعوم والتي تبلغ (٥٣٠٥٣) جرعة.جدير بالذكر أن الهدف من التطعيمات رفع المناعة المجتمعية ضد المرض والوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين، وذلك في إطار الحفاظ علي أن تكون مصر خالية من مرض شلل الأطفال.