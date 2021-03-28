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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالتفاصيل.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية تقديم التظلمات

الأحد 28/مارس/2021 - 09:33 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يبحث المواطنون عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية تقديم التظلمات، حيث تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة بجميع أشكالها.

 رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية تقديم التظلمات

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد الموافق 28-3-2021، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية تقديم التظلمات https:www.shmff.gov.eg حيث تم تنفيذ مبادرة الإسكان الاجتماعي علي مراحل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولة في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكافة المواطنين المصريين لضمان حياة كريمة لكافة المصريين وحرصا على رفع العبء المادي عن كاهل الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.

كيفية تقديم التظلمات عن شقق الإسكان الاجتماعي


الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي
1 - الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني www.shmff.gov.eg.
2 - إختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.
3 - كتابة رقمه القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 - الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم أحقيته بالوحدة السكنية الخاصة به او لا.

خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر الرابط الرسمي


1 - الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التظلمات من هنا shmff.gov.eg.
2 - كتابة الرقم القومي الخاص به،
3 - تقديم التظلم.
4 - القيا باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.
5 - الضغط إرسال.
وستدرس الجهات المختصة التظلمات وتنشر نتيجتها بعد مدة زمنية تبلغ شهر يا من غلق باب التظلم
يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".
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جدير بالذكر أنه لا يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط التي تتمثل في التالي:-
- في حال حصول مقدم الطلب مسبقا علي وحدة من مبادرة الإسكان الإجتماعي أو أحد أفراد أسرته.
- زيادة سن المتقدم عن خمسون عاما.
- ثبات تنوع الدخل الشهري وزبادتة عن ٦ آلاف جنيه.
- في حال عدم إستكمال الأوراق اللازمة للتقدم.

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