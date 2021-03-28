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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حكاية امرأة تنجب طفلًا وهي في عمر 57 عامًا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:49 م
باربرا هيجينز
باربرا هيجينز
شيماء دهب
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استقبل مستشفى كونكورد في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة أمس السبت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا تُدعى باربرا هيجينز، في حالة ولادة برفقة زوجها كيني بانزهوف، وبالفعل استقبلا طفلهما في حالة جيدة وأطلقوا عليه اسم جاك.

ووفقًا لموقع "metro" كان للزوجين طفلة وهي مولي، لكن قبل أربع سنوات توفيت مولي عن عمر يناهز 13 عامًا فقط.

وقالت المعلمة باربرا: "كانت مولي تبلغ من العمر 13 عامًا، مصابة بورم دماغي غير مشخص وتوفيت فجأة، مما ألقى حياتي في دوامة من المشاعر والتجارب التي لم تكن تتوقعها، عندها بدأت أشعر برغبتي في إنجاب طفل آخر بعد سلسلة من الأحلام الغريبة.

وأضافت باربرا: "بدأت تراودني هذه الأحلام التي كنت أرغب في إنجاب طفل وفكرت أن هذا جنون، أو قرار متسرع بسبب الحزن".

ومن جانبه قال زوجها كيني، 65 عامًا، دعمت زوجتى بالقرار، وعلى الرغم من علمنا أن الأمر لن يكون سهلًا، نظرًا لسن باربرا، حاولنا أن يتم الأمر من خلال التلقيح ولكن رفضتنا العديد من العيادات الخاصة لكبر السن ايضًا، إلى أن ساقنا الوضع لإجراء إشاعات وتحاليل ما أثبتت إصابة زوجتي بورم دماغي غير مشخص ولولا قرار الإنجاب ما كنا اكتشفنا الأمر".

وأضاف: "وبالفعل تمت المعجزة، وخلال فترة الحمل كانت زوجتي نشيطة للغاية وتمارس الرياضة وتحمل الاوزان ونظرًا لأننا متقاعدين فلدينا الكثير من الوقت الإضافي للجلوس مع الطفل الجديد"، مؤكدًا أنه على كل شخص ألا يفقد الأمل ويظل يحلم ويحاول تحقيق حلمه للنهاية.

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