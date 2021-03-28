«التنسيق الحضاري» يتابع تطوير كورنيش بنها (صور)

في إطار مبادرة «معا لإحياء قيم الجمال في الفراغات العامة» التى أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، وأعد الجهاز من خلالها مشاريع تطوير العديد من الميادين على مستوى محافظات الجمهورية لتحسين الصورة البصرية بها ورفع كفاءتها؛ تقوم محافظة القليوبية برعاية اللواء عبد الحميد الهجان بتنفيذ مشروع تطوير كورنيش بنها.ويقوم الجهاز بالإشراف على تنفيذ مشروع التطوير بداية من كوبري الجزار إلى كوبري الفحص، والمنطقة المحيطة، حيث قام الجهاز بوضع تصميم مخطط مشروع التطوير وعمل الرسومات التنفيذية التي وضعت حلول مرورية لمنطقة العمل وعمل مسارات المشاة وتطوير الكورنيش من حيث الرصف وأعمدة الإنارة وزيادة التشجير، وتركيب برجولات ومناطق للجلوس وحل مشاكل مناسيب الأرصفة وتوسيعها على الجانبين بالإضافة إلى طلاء واجهات المباني المطلة على مشروع التطوير لتحسين الصورة البصرية لها، وكذلك تحسين الفراغ العام مما يخلق رئة جديدة تكون متنفسا بمحافظة القليوبية.