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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 370 ألف طفل ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 10:07 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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تمكنت الحملة القومية بكفر الشيخ للتطعيم ضد شلل الأطفال، اليوم الأحد، من تطعيم 370 ألفا و282 طفلًا بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ بنسبة 68%.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جاءت إدارة فوه في المركز الأول بنسبة تغطية 79.5٪، تليها إدارة الرياض في المركز الثاني بنسبة تغطية 76.9٪، ثم إدارة سيدى سالم في المركز الثالث بنسبة تغطية 74.5٪.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحا وحتى الـ5 مساء، مؤكدة أن التطعيم آمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تستهدف تطعيم 543 ألفا و783 طفلًا من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، من خلال 1245 فريقًا طبيًا، وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.

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