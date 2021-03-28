رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء عبدالخالق عبدالحميد مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين.واستهلت اللجنة الوزارية اجتماعها اليوم بمتابعة الترتيبات النهائية لحدث موكب نقل المومياوات الملكية المقرر 3 أبريل 2021، حيث أوضح وزير السياحة والآثار أنه منذ الإعلان عن تاريخ الفعالية بمصر يوم 18 مارس 2021 تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، مضيفًا أن 400 قناة تليفزيونية أكدت نقلها الحدث حتى الآن.وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارة للسياحة والآثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة، حتى 31 أكتوبر 2021 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.واستعرضت اللجنة الوزارية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2021، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك أكثر من مليوني سائح زاروا مصر منذ استئناف السياحة في الفترة من يوليو 2020 وحتي فبراير 2021، كما تناول بالشرح والتفصيل حركة السياحة الوافدة إلي جنوب سيناء والبحر الأحمر من يوليو 2020 إلى مارس 2021 والجنسيات الوافدة حيث كانت حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا في الصدارة، تلتها بيلاروسيا، فضلًا عن حركة المطارات في المدن السياحية، والتي تصدرها مطار شرم الشيخ، وتلاه الغردقة، وبرج العرب، ومرسي علم، وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 إلي مارس 2021.واستعرض وزير السياحة والآثار عددًا من الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية، لافتًا إلى مبادرة "شتى في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية منذ 15 يناير 2021، لافتًا إلى أنها تضمنت مجموعة من الحوافز السياحية، من بينها وضع سعر موحد لتذاكر الطيران يشمل سعر الذهاب والعودة والضرائب، وعروض أسعار مخفضة للفنادق، ومنح تخفيض قدره 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالأقصر وأسوان للمصريين، موضحًا أنه تم الترويج للمبادرة في كافة القنوات والصحف، كما تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لمد المبادرة حتى 15 مايو 2021.كما تناول الوزير أوجه الترويج السياحي، والتي تضمنت إطلاق أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال" للتهنئة بالعام الجديد 2021، والترويج خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، فضلًا عن توجيه الدعوة إلى 60 مدونًا لزيارة مصر، وإعداد فيلم عن جهود الدولة في مجال الآثار تمهيدًا لإطلاقه يوم 3 أبريل 2021، كما استعرض الصدى الإعلامي في وسائل الاعلام العالمية، لا سيما التليجراف التي نشرت مقالًا بعنوان "مصر مثالية للسياحة لفترة ما بعد الإغلاق" والـ "سي ان ان" التي صنفت مصر كأحد أفضل الوجهات السياحية للزيارة عام 2021، والجارديان التي صنفت مسجد ومدرسة السلطان برقوق كأحد أفضل 10 جولات افتراضية لأجمل المباني العالمية.استعرضت اللجنة الوزارية آخر المستجدات ذات الصلة بقطاع السياحة، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية "شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية"، بهدف مواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية في صناعة النماذج الأثرية، من خلال فنانين مصريين متخصصين ذوي خبرة وكفاءة عالية، كما أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، وكذا موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية.