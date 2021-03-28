التخطيط: تدريب 100 قيادة نسائية من 39 دولة في جميع أنحاء القارة

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن برنامج القيادات النسائية الأفريقية يعد مبادرة رائدة تتناول التزام مصر بقضية تمكين المرأة ورغبتنا في تنمية هذا التفويض خارج حدود الدولة الواحدة، موضحة أن أهمية هذا البرنامج تكمن في حقيقة أنه يمكن أن يكون بمثابة منصة لتسريع القيادات النسائية الحالية والمستقبلية في القارة.أكدت شريف، فى ختام النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي، أنها فخورة للغاية بالتقدم الذي تحرزه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تم إعلان 2017 رسميًا كـ "عام المرأة المصرية"، وفي مارس من ذات العام تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. منذ ذلك الحين، شهدنا صعود النساء إلى مناصب قيادية على أعلى أساس مستدام.أشارت إلى أنه قبل 3 سنوات كان هناك 6 وزيرات ممثلة في مجلس الوزراء المصري، وارتفع هذا العدد منذ ذلك الحين إلى 8 وزيرات أي ما نسبته 26٪ من الحكومة، كما ارتفعت نسبة النواب في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%، وهي قفزة هائلة في التمثيل من مستوى 2% في 2012، كما أن نسبة 50.7% من موظفي الخدمة المدنية في مصر من النساء، لافتة إلى أنه لا توجد فجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام،وإضافة إلى هذا العدد، لدينا أيضًا زيادة في التمثيل في مجلس الإدارة في كل من القطاعين الخاص والعام بنسبة 11.6٪.أكدت شريفة أن المشاركات ببرنامج القيادة النسائية الأفريقية هم من النساء اللائي أظهرن بالفعل استعدادًا للتميز ولديهن قدرات قيادية واضحة للغاية، مضيفةأن هذا البرنامج هذا العام قد جمع أكثر من 100 مشارك متميز من 39 دولة في جميع أنحاء القارة، مما يسلط الضوء على أهمية تمكين المرأة والقيادة في تشكيل مستقبل قارتنا، متابعة أنه على الرغم من أن البرنامج يمكن أن يحقق نجاحًا كبيرًا من المناهج الدراسية والمدربين المذهلين الذين يعمقون مهارات المشاركين وكفاءاتهم، إلا أن الناتج الحقيقي يكمن في تأثير الشبكات، لان المشاركات لديهم فرصة التعلم من بعض الخبراء والمدربين الأكثر إنجازًا، كما أن لديهم أيضًا فرصة للتعلم من بعضهم البعض.