أهمها طريقة الجلوس.. «اتيكيت المرأة» في المطاعم

لكل شيء يخص المرأة اتيكيت خاص به حتى طريقة الجلوس في المطاعم فهي تدل على الثقة بالنفس، والثقافة التي تتمتع بها المرأة.ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا عن الاتيكيت الخاص بطريقة الجلوس في المطاعم التي يجب أن تظهر به كل امرأة في الأماكن العامة.- عند دخول المطعم:لا يجب إزعاج الآخرين والتصرف كما لو أن كل مقاعد المطعم محجوزة لأفراد المجموعة.- وضع الأشياء:لا يجب وضع أي أغراض على الطاولة باستثناء الطعام، لذلك فإن النظارات والموبايل والمفاتيح وشنطة اليد مكانهم أي كرسي آخر.- عدم طلب التصوير:من عدم الذوق الطلب من الجرسون التفرغ لتصوير الجالسين لأنه في مكان عمله الذي سيحاسب عليه، وعدم التنقل داخل المطعم بغرض التصوير والاقتراب من الطاولات الأخرى المجاروة.- عدم التحدث على الطعام:يمنع منعًا باتًا التحدث أثناء مضغ الطعام وفي حال طرح سؤال من أحد الجالسين يجب ابتلاع الطعام قبل الإجابة.- عدم إصدار أصوات:يجب الانتباه إلى عدم إصدار أي أصوات أثناء الأكل والمضغ بهدوء ووضع كميات قليلة من الطعام داخل الفم أو إصدار إصوات عند وضع الشوكة والسكين بالطبق والكوب على الطاولة.