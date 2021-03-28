5 مصابين في تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق كفرداود السادات

أصيب منذ قليل 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، في منطقة كوبري السمك التابعة لقرية كفرداود، بمركز السادات بمحافظة المنوفية.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن إخطار من مأمور مركز السادات بإصابة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق كفرداود التابعة لمركز السادات بالمنوفية، وعلى الفور انتقل قوات الشرطة إلى موقع الحادث.كما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتقلي الإسعافات الأزمة، وقامت الأجهزة الأمنية بعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.