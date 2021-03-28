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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 مصابين في تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق كفرداود السادات

الأحد 28/مارس/2021 - 09:16 م
تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي
ولاء القاضى
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أصيب منذ قليل 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، في منطقة كوبري السمك التابعة لقرية كفرداود، بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن إخطار من مأمور مركز السادات بإصابة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق كفرداود التابعة لمركز السادات بالمنوفية، وعلى الفور انتقل قوات الشرطة إلى موقع الحادث.

كما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتقلي الإسعافات الأزمة، وقامت الأجهزة الأمنية بعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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