أعضاء «حياة كريمة» يتابعون مشروعات الصرف الصحي ومحطات الرفع بالوادي

أجرى أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الوادي الجديد، جولة ميدانية مع مسئول الهيئة الهندسية بالمحافظة، وممثل عن التنمية المحلية بداخل القرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومحطات الرفع والتحلية فضلًا عن إنشاء وصيانة المدارس بالمحافظة ومشروع «سكن كريم».وأضافت المؤسسة في بيان لها الأحد، أنه تقرر إنشاء ٥ محطات رفع بالقرى الأم لتخدم الـ٢٨ قرية بالمحافظة لخدمة أهالي القرى، وبالإشارة إلى أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحي بـ١١ قرية، وهُى (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن).كما أكدت المؤسسة أنه تم الانتهاء من حفر ٦٥٠٠ كم حتى الآن وما زال العمل متواصلا، وذلك يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.