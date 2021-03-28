محافظ الدقهلية يسلم عقود إعادة تخصيص الوحدات السكنية لسكان عمارات الجلاء

بدأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، وبالتنسيق الكامل مع الدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، في تسليم عقود إعادة تخصيص الوحدات السكنية وأمر الدفع لسكان عمارات الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة.وقال "المحافظ": إن عدد الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها هي (420) وحدة سكنية لعدد (420) أسرة وسيتم نقلهم بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.وأشار إلى أن أنه سيتم منح إيجار شهري 1200 جنيه لسكان هذه العمارات لمدة عامين وإيجار مقدم لمدة عام ويتم التجديد كل 6 أشهر أو لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع أيهم اقرب.وأكد أنه بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية تم وضع خطة تعتمد علي هدم وإزالة تلك العمارات المتهالكة ونقل سكانها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي تقرب مدته من عامين بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق بأن قام بتشكيل لجنة لحصر الملاك والشاغلين من سكان تلك العمارات وإعداد كشوف بحصرهم.وتضمن العقد الموقع بين المحافظة وبين سكان تلك العمائر الزامهم بالإخلاء التام لوحداتهم السكنية في موعد أقصاه 10-4-2021 على أن يتم إعادة تسكينهم مرة أخرى بعد الانتهاء من كل أعمال البناء والتشطيب والمرافق العامة للعمارات الجديدة.كما أشار "مختار" إلى أن المحافظة ستواصل تسليم العقود لسكان تلك العمارات من خلال المركز التكنولوجي بالمحافظة الذي تم إعداده خصيصى لتلقي طلبات المواطنين والعمل على حل كل مشاكلهم وتقديم خدمة متميزة لهم.ووجه الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للدعم المتواصل لهذا المشروع الحضاري والذي ينهي معاناة دامت لسنوات لهؤلاء المواطنين.