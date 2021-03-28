«حياة جديدة» تكرم هاني البحيري في احتفالية «يوم المرأة المعيلة»

كرّمت مبادرة «حياة جديدة» مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري خلال احتفالية «يوم المرأة المعيلة» التي تنظمها للعام الخامس على التوالي، بأحد المراكب النيلية بمنطقة المنيل.وحرص «البحيري» على تكريم الأمهات السيدات المعيلة وإهدائهن بعض الهدايا الخاصة من أعماله وتبادل التقاط الصور التذكارية معهن.وأكد خلال الاحتفالية فخر بوالدته لأنها تحملت رعايته وأشقائه في سن صغيرة عقب وفاة والدهم.وأضاف أن الله كرم الأمهات بأن جعل الجنة تحت أقدامهن وأكثرهن تكريما إذا كانت أما وتعول أيتاما أو ذوي قدرات خاصة.