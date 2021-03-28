جامعة الأزهر تنعي الدكتور محمد وهدان

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- الدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الإعلام بالكلية، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.