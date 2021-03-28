بعد غيابها عن الشاشة.. عودة لبنى عسل لتقديم «الحياة اليوم»

تعود الإعلامية لبنى عسل على شاشة الحياة في حلقة الليلة، بعد غيابها عن الشاشة.وتتناول حلقة الليلة استضافة الطالبة ياسمين يحيى للكشف عن تفاصيل إطلاق وكالة ناسا اسم عائلتها على مجموعة من الكويكبات بسبب تميزها بمجال البحث العلمي، كما تستضيف الفريق المصري الفائز بـ8 ميداليات بمعرض جنيف الدولي للبحث العلمي.وكان والد الإعلامية أصيب بفيروس كورونا، وكان المستشار عبدالفتاح عسل رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشارًا لحاكم الكويت، وتوفي متأثرًا بإصابته بالفيروس.