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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد غيابها عن الشاشة.. عودة لبنى عسل لتقديم «الحياة اليوم»

الأحد 28/مارس/2021 - 09:18 م
لبنى عسل
لبنى عسل
منار إبراهيم
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تعود الإعلامية لبنى عسل على شاشة الحياة في حلقة الليلة، بعد غيابها عن الشاشة.

وتتناول حلقة الليلة استضافة الطالبة ياسمين يحيى للكشف عن تفاصيل إطلاق وكالة ناسا اسم عائلتها على مجموعة من الكويكبات بسبب تميزها بمجال البحث العلمي، كما تستضيف الفريق المصري الفائز بـ8 ميداليات بمعرض جنيف الدولي للبحث العلمي.

وكان والد الإعلامية أصيب بفيروس كورونا، وكان المستشار عبدالفتاح عسل رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشارًا لحاكم الكويت، وتوفي متأثرًا بإصابته بالفيروس.

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