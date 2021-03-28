غدًا.. المنشآت السياحية تناقش ضوابط التشغيل خلال رمضان

يعقد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، اجتماعًا، بحضور علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية بوزارة السياحة، وعبدالمنعم مسعد، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار؛ وذلك لمناقشة الطلبات التي تقدمت بها الغرفة بخصوص ضوابط التشغيل خلال شهر رمضان.وتترقب المنشآت السياحية موافقة الحكومة على تعديل مواعيد غلق المنشآت السياحية خلال رمضان حتى لا تتعرض هذه المنشآت والمطاعم لخسائر مالية كبيرة قد تضطرها إلى الإغلاق؛ نظرًا لأن الإيرادات التي تحققها المطاعم من العمل فقط خلال الإفطار لن تكف لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية.