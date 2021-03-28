8 خطوات لحل مشكلات التركيز واضطراب المزاج للمتعافين من كورونا

يعاني بعض المتعافين من فيروس كورونا من ضبابية الدماغ أي عدم التركيز ومشكلات في الذاكرة وكذلك اضطراب في المزاج كالقلق والاكتئاب، وهذا وفقًا لما أوضحته الدكتورة بسمة يسري خبيرة التغذية.وأضافت خبيرة التغذية أن نسبة 28 % من المتعافون من كورونا يتعرضوا لقلة التركيز لذا عليهم اتباع النصائح التالية:-1- الحصول على قسط من الراحه أكبر من النوم.2- الابتعاد عن الأطعمة الضارة والسكريات المكررة فهذا ضروري جدًا للحد من الالتهاب في الدماغ وفرط نشاط الجهاز المناعي.3- الاهتمام بتناول الخضروات الورقيه الداكنه لتقليل هرمون الهوموسيستين بالدم وهو الهرمون المسبب لتلف الخلابا العصبيه بالمخ، ومن الخضروات الداكنة السبانخ، البروكلي والملوخية.4- الاهتمام بتناول الأسماك الدهنية فهي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ، مما تساعد على تعزيز وظائف الخلايا العصبيه بالمخ، ويُنصح بتناولها على الأقل مرتين في الأسبوع مثل «سمك السالمون والسردين والتونة».5- تناول الشاي الأخضر فالكافيين الموجود به يساعد على التركيز واليقظة فهو غني بمادة الليسيثين الذي يعزز وظاف المخ المختلفة ومن بينها الذاكرة.6- التعرض للشمس فأشعة الشمس علاج مفيد وغير مكلف ابدا.7- تناول المياه بكميات كبيرة يوميًا فهي تمنح المخ طاقة كهربائية للقيام بأداء جميع الوظائف وأهمها الذاكرة والتفكير والتركيز.8- وأخيرًا الصيام الذي يعد على الأرجح المساهم الأكبر فى تحسين القدرة المعرفية أكثر من أي شيء آخر.