سيدة قطار سوهاج: «ابني طردني وقالي لو جيتي تاني هدبحك» (فيديو)

كشفت الحاجة سمرة الراوي، الشهيرة بسيدة قطار سوهاج، تفاصيل خلافها مع ابنها قبل استقلالها القطار الذي تعرض للحادث في سوهاج.





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة صدى البلد «أنا من نجع حمادي، وركبت القطار بعد ما ابني اتخانق معايا وقالي لو جيتي تاني هدبحك»، مشيرة إلى أنها ركبت القطار وكنت متوجهة إلى القاهرة لزيارة السيدة زينب».





وأضافت: «كنت أول مرة أحاول زيارة السيدة زينب»، مردفة «بعد الحادث فضلت أدعي ربنا وأنا محشورة في القطار حتى أنقذني شخص».





وتابعت: «مرتاحة في دار المسنين التي نقلت إليها في سوهاج، لكن أتمنى الحصول على مسكن خاص بي».



