محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يوقعان اتفاقًا لتطوير مجمع التمور

وقع اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم، عقد اتفاق لتطوير وتسويق منتجات مجمع التمور التابع للمحافظة وتشغيل خطوط إنتاج جديدة.وأكد الزملوط على تقديم الدعم الكامل للهيئة وتسهيل كافة الإجراءات لدفع عجلة التنمية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلي أنه تم الاتفاق علي تشغيل خطوط إنتاج للتعبئة والتغليف وإنتاج أجولة حفظ البلح واستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوي البلح وألياف غذائية صحية واستخدام جريد النخيل في صناعة الأثاثات الخشبية، وإعادة تدوير المخلفات واستخدامها في صناعة الأعلاف للمواشي.