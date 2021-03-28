التموين: 3355 محلًا تجاريًا شارك في الأوكازيون الشتوي

أكد أيمن حسام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل الى 3355 محالًا تجارية.أوضح أيمن أن القاهرة تفوقت بعدد المحال المشاركة فى الأوكازيون بـ1269 محلًا تجاريًا، يليها الجيزة 509، والإسكندرية 322، والمنيا 164، وسوهاج 97 محالا تجاريًا وفى هذا الصدد أرسل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقرير حول ما تم فى الاوكازيون منذ القرار الوزاري بانطلاقه فى 722021.أشار التقرير إلى أن نسب التخفيض فى الأوكازيون تباينت ما بين الـ 15 % و 50% في بعض السلع، وبحسب التقرير الوارد من قطاع التجارة الداخلية فإن الأوكازيون قد ساهم فى تنشيط التجارة فى تلك الفترة، وساهم ايضا فى توفير كل احتياجات المواطنين من السلع المخفضة التي ساهمت فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.ولفت أيضًا إلى عدد المحاضر التي حررت والتي تتنوع ما بين عدم الاعلان بـ 4 محاضر، 175 محضرا بدون تصريح، 214 محضر أوكازيون وهمي، بالنسبة لحملات قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.بالنسبة للمديريات، فإن المحاضر تنوعت ما بين 5 محاضر عدم إعلان، و612 محضر أوكازيون وهمي، ليصل عدد المحاضر من قطاع التجارة الداخلية والمديريات إلى 1068 محضرًا.