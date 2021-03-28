الانتهاء من صرف الحصص التموينية لشهر مارس

وجّه علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية شركتي الجملة بصرف جميع السلع التموينية لمنافذ الصرف الخاصة بشهر أبريل بدءًا من اليوم.وشدد المصيلحي، في بيان الأحد، على رؤساء شركتي الجملة بتوفير السلع الخاصة بمنظومة الدعم بجودة عالية، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا، مؤكدًا أن زيت الطعام على بطاقة الدعم ثابت بسعر 17 جنيهًا، رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا.وقال الوزير إن سبب ثبات أسعار السلع هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع لأشهر تصل في بعض السلع إلى 6 أشهر، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي وفّر كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.على صعيد متصل، أكد رؤساء شركتي الجملة (العامة والمصرية) أن نسب صرف السلع التموينية من مخازنها التي يصل عددها 1500 مخزن وصل 99% لحصص شهر مارس 2021، مؤكدين أن الضخ اليومي من السكر يصل 4 آلاف طن يوميًا، فيما يصل ضخ الزيت 3 آلاف والمكرونة والأرز ألف طن لكل صنف منهما.وأكد رؤساء شركتي الجملة أن مخازن الشركتين بها ضخ يومي لـ28 سلعة تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 40 ألف منفذ، يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقات الدعم التي يستفيد منها 64 مليون مواطن.