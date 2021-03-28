وكيل تعليم الغربية يدعم فريق العباقرة بمدرسة السنطة الثانوية

زار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، فريق العباقرة بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة، لدعم الفريق معنويا إلى جانب توفير كل ما يلزمهم من كتب علمية ومعلمين للمراجعة والدراسة.وخلال الزيارة أوصى وكيل الوزارة بزيارة الفريق لمعالم سمنود الأثرية مع زملائهم فريق العباقرة الفائز في الموسم السابق بإدارة زفتي للتعارف والتواصل وتبادل الخبرات.وقام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لأعضاء الفريق وهم: مصطفى نبيل أحمد، حسام إكرامي شبل، مصطفى عادل محمد، منة الله زهران محمد، منة عبد الحميد الشافعي، نانسي عبد النبي المحمدي، منار محمد الصباحي، اشرف ياسر سليمان.كما قام بتقديم الشكر للمشرفين حسين المحمدي جعفر، وحمدي إبراهيم منتصر، ولكل من هناء محمد عبد البديع كساب، مديرة المدرسة السابقة، ووصفي المغاوري سليم، مدير المدرسة الحالي، ولدعم مدير عام الإدارة الدكتور يسر عبدالغنى لهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.