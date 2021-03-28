بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن محمد وهدان رئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية

من هو محمد وهدان

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وسافر بعثات خارجية إلى عدة دول أوروبية منها: النمسا وفرنسا وإنجلترا، وساهم في إنشاء قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالتعاون مع زميله الدكتور جمال النجار عام 1996.



وكان الشيخ أسامة قابيل أعلن عن خبر وفاة وهدان، نظرا لصلة القرابة التى تربطهما، حيث يعتبر الراحل خال الشيخ أسامة قابيل، وكانت له برامج دينية وفقرات ثابتة بعدد من البرامج.وشارك الداعية الإسلامى الدكتور وهدان، حتى أمس السبت فى الفعاليات والأنشطة التى تقيمها جامعة الأزهر، وآخرها مؤتمر كلية الإعلام بالجامعة، مشاركا ومحاورا ومعقبا على الطروحات المختلفة.وكان من المقرر أن يترأس الدكتور وهدان إحدى جلسات مؤتمر كلية الإعلام المقام تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في تحقيق السلم المجتمعي والأخوة الإنسانية" لكنه رحل قبل ختام فاعليات المؤتمر.وتقدمت جامعة الأزهر بالعزاء فى الفقيد الكبير، معتبرة إياه أحد رموز الدعوة الإسلامية التى تعلى من المنهج الوسطى وتواجه الغلو فى الأفكار والممارسات بالموعظة الحسنة.ومن جانبه نعى الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر الدكتور محمد وهدان، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الإجتماعي فيس بوك: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون.. بكل الأسى والحزن تنعي كلية الإعلام جامعة الأزهر الزميل العزيز والعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد شعبان وهدان أستاذ الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة الذي وافته المنية اليوم الأحد الموافق ٣٢٨".وحفظ الدكتور وهدان، القرآن الكريم في سن الصغر، والتحق بالمعهد الأحمدي بطنطا وحصل على الشهادة الابتدائية منه.وفي بداية المرحلة الإعدادية بدأ يصعد المنبر لخطبة الجمعة، حيث كانت نشأته في بيت وأسرة متدينة، حصل وهدان على الشهادة الثانوية الأزهرية، والتحق بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وحصل على تقدير امتياز وكان الأول على دفعته فعين معيدا بالكلية.