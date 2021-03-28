لقاء روحي بكنيسة السيدة العذراء في لاڤال

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن خدام كنيسة سيدة العذراء سيدة مصر في لاڤال، اجتمعوا بمشاركة الأب الراعي إميل باخوم، تحت عنوان "القيامة".وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأب فوزي اليسوعي قدم الكلمة الروحية عبر تطبيق زوم بمشاركة بعض من أبناء الرعية.