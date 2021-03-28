اعرف ازاي تسجل| رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي
الأحد 28/مارس/2021 - 09:35 م
الدستورطباعة
تنشر 《الدستور》الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 لإثبات الإعاقة بالرقم القومي، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة التفاصيل عن البطاقة، والاستعلام عنها، حيث وفر القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، لأشخاص ذوي الإعاقة امتيازات وتخفيضات، بهدف مساندة ودعم كافة أشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لعدد من الشروط حددها القانون.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف البطاقة لمن يثبت لديهم الإعاقة، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتخفيضات الذي أعطاها القانون لهم، مثل الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وتخفيضات على وسائل المواصلات المختلفة، وغيرها من الامتيازات.
نقدم لكم كافة المعلومات عن البطاقة، للاستعلام عنها بالرقم القومي، ولديكم الخطوات التالية لمعرفة الاستعلام كما هو موضح بالأتى:
- يقوم المواطن من أصحاب اشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، للاستعلام بالرقم القومي، وهو https:rdis.moss.gov.egEDROnlineRegistrationOnlineRegistrationHome.
- ثم الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.
- ثم يقوم بإدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم الموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على زر بحث.
- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.
- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي.
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وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف البطاقة لمن يثبت لديهم الإعاقة، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتخفيضات الذي أعطاها القانون لهم، مثل الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وتخفيضات على وسائل المواصلات المختلفة، وغيرها من الامتيازات.
بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
نقدم لكم كافة المعلومات عن البطاقة، للاستعلام عنها بالرقم القومي، ولديكم الخطوات التالية لمعرفة الاستعلام كما هو موضح بالأتى:
- يقوم المواطن من أصحاب اشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، للاستعلام بالرقم القومي، وهو https:rdis.moss.gov.egEDROnlineRegistrationOnlineRegistrationHome.
- ثم الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.
- ثم يقوم بإدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم الموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على زر بحث.
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.
- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي.
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