بعد توقفه لمدة عام.. عودة اجتماع سيدة السلام العام بشرم الشيخ

احتفلت كنيسة سيدة السلام بعيد الأم، كافتتاح لاجتماع سيدة السلام العام، بعد توقفه لمدة عام كامل، بالتزامن مع عيد البشارة الذي تعلن فيه العذراء أما لابن الله المتجسد.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن نجوى عاطف ألقت كلمة تكوينية عن شراكة الأدوار بين الأب والأم في تكوين أسرة، وقادت الترانيم ريتا موسى.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأب إرميا ألقى كلمة عن سر الأبوة والأمومة المعطى من الله لكل ذكر وأنثى في كيانهم، وهذه العطية لا ترتبط بالزواج أو الإنجاب، بل ترتبط بتجاوب المرء مع ما يتحرك في باطنه.