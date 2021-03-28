البابا فرنسيس يحتفل بأحد الشعانين

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، ترأس صباح اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأب الأقدس صلى الذبيحة الإلهية ببازيليك القديس بطرس.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.