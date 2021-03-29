أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 29-3-2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:51 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 29-3-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.67 جنيهاُ، وسجل متوسط سعر اليورو أمام نظيره المصري 18.479 جنيهًا، أما الجنيه الاسترليني فسجل عند مستوى 21.61 جنيهًا.
وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري
تراجع سعر الدولار
أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية، تراجع سعر الدولار اليوم في قطاع كبير من المصارف البنكية خلال التداولات الصباحية، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 15.79 جنيه وللبيع 15.69، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67.
تراجع سعر الجنيه الأسترليني 29-3-2021
كما شهدت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الأسترليني اليوم انخفاضه كما هو الحال بالنسبة لسعر الدولار، فبلغ سعر العملة الأسترلينية داخل البنك الأهلي المصري للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.50، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 21.79 جنيه وللبيع 21.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 21.78 جنيه وللبيع 21.51، كما بلغ سعر الجنيه الأسترليني في بنك الإسكندرية للشراء 21.79 جنيه وللبيع 21.50.
استقرار اليورو اليوم
كما حققت مستويات سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري، ليسجل داخل بنك قناة السويس للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك كريدي أجريكول للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.59، كما استقرت العملة الأوروبية اليوم أمام الجنيه لتسجل للشراء في بنك مصر 18.61 جنيه وللبيع 18.43.
وحقق سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 1204 جنيه وللبيع 11.86، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 12.06 جنيه وللبيع 11.26، كما تراجع الدولار الأسترالي في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 12.06 جنيه وللبيع 11.26.
وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري
أسعار العملات الأجنبية اليومنستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر الدولار
أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية، تراجع سعر الدولار اليوم في قطاع كبير من المصارف البنكية خلال التداولات الصباحية، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 15.79 جنيه وللبيع 15.69، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67.
تراجع سعر الجنيه الأسترليني 29-3-2021
كما شهدت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الأسترليني اليوم انخفاضه كما هو الحال بالنسبة لسعر الدولار، فبلغ سعر العملة الأسترلينية داخل البنك الأهلي المصري للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.50، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 21.79 جنيه وللبيع 21.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 21.78 جنيه وللبيع 21.51، كما بلغ سعر الجنيه الأسترليني في بنك الإسكندرية للشراء 21.79 جنيه وللبيع 21.50.
استقرار اليورو اليوم
كما حققت مستويات سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري، ليسجل داخل بنك قناة السويس للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك كريدي أجريكول للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.59، كما استقرت العملة الأوروبية اليوم أمام الجنيه لتسجل للشراء في بنك مصر 18.61 جنيه وللبيع 18.43.
أسعار العملات الأجنبية اليومسعر الدولار الاسترالي
وحقق سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 1204 جنيه وللبيع 11.86، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 12.06 جنيه وللبيع 11.26، كما تراجع الدولار الأسترالي في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 12.06 جنيه وللبيع 11.26.
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كما شهدت سعر العملة السويسرية الرسمية داخل البنوك في مصر تراجعًا أمام الجنيه لتسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 16.79 جنيه وللبيع 16.62، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 16.79 جنيه وللبيع 16.65، كما انخفض الفرنك السويسري في بنك الكويت ليسجل للشراء 16.79 جنيه وللبيع 16.65.
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