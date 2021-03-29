أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 29-3-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم





وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصرينستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية، تراجع سعر الدولار اليوم في قطاع كبير من المصارف البنكية خلال التداولات الصباحية، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 15.79 جنيه وللبيع 15.69، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67.كما شهدت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الأسترليني اليوم انخفاضه كما هو الحال بالنسبة لسعر الدولار، فبلغ سعر العملة الأسترلينية داخل البنك الأهلي المصري للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.50، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 21.79 جنيه وللبيع 21.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 21.78 جنيه وللبيع 21.51، كما بلغ سعر الجنيه الأسترليني في بنك الإسكندرية للشراء 21.79 جنيه وللبيع 21.50.كما حققت مستويات سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري، ليسجل داخل بنك قناة السويس للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك كريدي أجريكول للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.59، كما استقرت العملة الأوروبية اليوم أمام الجنيه لتسجل للشراء في بنك مصر 18.61 جنيه وللبيع 18.43.وحقق سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم ارتفاعًا في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 1204 جنيه وللبيع 11.86، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 12.06 جنيه وللبيع 11.26، كما تراجع الدولار الأسترالي في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 12.06 جنيه وللبيع 11.26.