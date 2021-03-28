استضاف اجتماع شباب "نوستالجيا" بكنيسة العذراء والأم تريز بعزبة النخل الغربية، الأب عماد كميل اللعازري.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الاجتماع جاء تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاجتماع تخلله لقاء من الأب عماد عن تجارب يسوع وتجارب الشباب اليوم وكيف ننتصر عليها.